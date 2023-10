Retraites du privé : ces milliards convoités par l'État

La somme suscite toutes les convoitises. Dans les caisses de la complémentaire retraite du privé, l'Agirc-Arcco, 68 milliards d'euros de réserve que lorgne désormais le gouvernement. Que veut faire l’État ? Selon nos informations, le gouvernement souhaite ponctionner dès l'année prochaine au moins 300 millions d'euros dans cette caisse. Puis la somme devrait augmenter progressivement pour atteindre un milliard d'euros en 2026 et jusqu'à 3 milliards d'euros en 2030, c'est-à-dire les bénéfices espérés avec la réforme des retraites. En clair, utiliser la cotisation d'un secteur, le privé, pour financer toutes les retraites y compris celle du public et les régimes spéciaux. Qu'en pensent les partenaires sociaux ? Ils sont vents debout contre cette demande. Selon eux, les excédents déjà dans les caisses, 5 milliards d'euros en 2022, sont les fruits des efforts des salariés du privé qui doivent travailler plus longtemps pour toucher une retraite à taux plein. Quelles sont les options maintenant ? Les partenaires sociaux doivent se réunir à nouveau ce mercredi pour évoquer l'avenir de la caisse complémentaire du privé. S'ils refusent cet accord, le gouvernement prévient, il pourra l'imposer par la loi d'ici la fin de l'année. TF1 | Reportage M. Desmoulins, E. Payro, M. Guenegan