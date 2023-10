Retraités du privé : combien allez-vous toucher en plus ?

Loyer, factures, chaque mois, le budget de Thérèse, une retraitée, est un peu plus serré. La bonne nouvelle est que sa pension complémentaire de retraite va augmenter. De combien ? Thérèse touche 1 100 euros. D'ici peu, elle gagnera seize euros supplémentaires par mois. Si le montant de la revalorisation, 4,9 %, est identique à celui du taux d'inflation cette année 2023, ce n'est pas assez, selon elle. Comme elle, treize millions de Français vont voir leurs pensions augmenter à compter du 1er novembre 2023. Il y a un autre changement, c'est la disparition du malus appliqué aux salariés du secteur privé. Lorsqu'ils partaient à la retraite, à l'âge légal et avec toutes leurs annuités, ils perdaient, pendant trois ans, 10 % de leur complémentaire. Dès le 1er décembre 2023, c'est terminé. Bientôt à la retraite, Élisabeth s'apprête donc à toucher un peu plus d'argent. Sa pension devait être de 2 100 euros, il y en aura 70 de plus. Attention, pour les 700 000 retraités déjà concernés par le malus, il faudra patienter encore un peu pour le voir disparaître, le 1er avril 2024 très exactement. TF1 | Reportage C. Diwo, G. Frixon, C. Emeriau