Retraites en Espagne : pour eux, ce sera 67 ans

De l'autre côté des Pyrénées, à Saint-Sébastien (Espagne), l'âge de départ à la retraite a longtemps été fixé à 65 ans. "J'ai commencé à 19 ans, pris ma retraite à 65 ans et ça me paraît naturel", déclare un senior. "C'était normal, et il n'y avait pas de problème", ajoute une autre. Depuis 2011, cet âge légal est même progressivement repoussé chaque année pour atteindre 67 ans en 2027. Si cela surprend les visiteurs français, qui trouvent que "ça fait un peu tard", certains Espagnols aussi ont du mal à y croire. "Ça me paraît impossible. Vous vous imaginez comme ça à 67 ans ?", s'exprime Gonzalo, jardinier. Un métier physique qui ne fait pourtant pas partie des professions permettant une retraite anticipée. Dans une entreprise, le sujet aussi fait débat. Comment financer le système, alors que les retraités sont de plus en plus nombreux et vivent de plus en plus longtemps ? "Ça paraît logique d'augmenter cet âge de départ. Mais en même temps, devoir travailler jusqu'à 67 ans, pour moi, ce n'est pas une bonne idée", confie Telmo Rivero, assistant administratif - Grupo BC. TF1 | Reportage V. David, E. Castaing