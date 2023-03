Retraites, grèves, manifestations : que va dire Emmanuel Macron ?

Dans la salle des fêtes de l’Élysée ce mardi soir, opération remobilisation. Emmanuel Macron reçoit les parlementaires de la majorité encore un peu sonnés, l'épilogue d'une journée de calinothérapie et de consultation tous azimuts. À neuf heures, ce matin, au palais, le président convoque une partie du gouvernement et les chefs de la majorité. Il leur confie ses intentions pour les prochaines semaines : pas de dissolution en vue, ni de remaniement. La Première ministre Élisabeth Borne, confortée, se montre à tout-va. En réunion de groupe à l’Assemblée, avec les applaudissements des députés Renaissance, les boutades des membres d’Horizon. Mais en coulisse, certains participants doutent. "Elle parle de nouvelle méthode, elle ne dit pas comment elle va s'y prendre", déclare l'un d'eux. À treize heures, Élisabeth Borne, toujours elle, tient à s’afficher à la tête de son gouvernement. Une image rare, alors que le président déjeune dans la discrétion avec les présidents des deux assemblées. À quinze heures, la Première ministre retourne dans l’arène parlementaire. L’opposition met en garde le président avant son intervention télévisée. "Attention à ne pas trop jouer au poker avec les Français et les Françaises, parce que là, la colère monte", lance par exemple Sandrine Rousseau. Demain, face aux Français, le chef de l’État est attendu de toute part. Une interview aux allures de grandes explications, mais qui est capitale pour sa majorité aussi. TF1 | Reportage A. Tassin