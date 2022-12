Retraites : la bataille a déjà commencé

La réforme sera présentée par Élisabeth Borne en personne à la fin de la deuxième semaine de décembre. Une annonce juste avant Noël. Le projet sera dévoilé mi-décembre, puis il sera présenté en Conseil des ministres en janvier. L'examen au Parlement débutera dans la foulée. Peu importe le calendrier, la gauche s'opposera à la réforme et la droite pourrait la soutenir sous condition. "Nous la combattrons pied à pied, nous ne voulons pas de cette réforme des retraites, comme 80% des Français", affirme Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. "On ne peut pas rester dans le statu quo. Ce statu quo, nous y sommes depuis plus de six ans et il y a une menace sur le système de retraite et sur le niveau des pensions", s'exprime, quant à lui, Éric Ciotti, député (LR) des Alpes-Maritimes. En attendant, les discussions avec les partenaires sociaux se poursuivent au ministère du Travail. L'âge de départ à la retraite avait été fixé à 65 ans par Emmanuel Macron lors de la campagne. Mais le gouvernement l'assure, rien n'est encore arrêté. L'exécutif pourrait augmenter la durée de cotisation au-delà des 43 ans, prévue par la dernière réforme. TF1 | Reportage L. Zajdela, W. Wuillemin, E. Duboscq