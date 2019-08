Retraites : les Français donneront leur avis

Emmanuel Macron a retrouvé son gouvernement ce mercredi matin, avec le Conseil des ministres de rentrée. Selon le président de la République, il y a toujours une "tension sous-jacente" dans le pays. Il appelle donc à la concertation, notamment sur les retraites. Pourtant, les recommandations sont sur le bureau du Premier ministre depuis déjà un mois, et les grandes lignes de la réforme sont tracées. Pourquoi lancer une consultation citoyenne ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.