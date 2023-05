Retraites : les nouvelles règles connues cette semaine

Pascal Bernier, boulanger à "Salomé", soulève des sacs de farine depuis ses 17 ans, il va donc être autorisé à partir avant 64, mais quand précisément, il ne le sait pas. Et on le comprend, les décrets sur les carrières longues que nous nous sommes procurés prévoient désormais quatre âges de départs différents . Pour ceux qui ont commencé à travailler avant seize ans, ce sera 58 ans, avant 18 ans, ce sera 60 ans, avant 20 ans, ce sera entre 60 et 62 ans. Enfin, ceux qui ont travaillé avant 21 ans pourront partir dès 63 ans. Pour les spécialistes, cette réforme risque d'entraîner des erreurs sur les pensions. C’est le cas de ceux qui ont déjà demandé leur retraite et qui pourrait ne plus être éligibles. Deux solutions s'offrent à eux : partir à la date prévue avec une pension plus faible ou travailler un peu plus longtemps. C'est le dilemme d'Olivier Clerc, agent de sécurité, que nous avions rencontré il y a quelques semaines. Ces nouvelles règles s'appliqueront dès le premier septembre. TF1 | Reportage M. Alibert, M. Fiat, B. Agirbas