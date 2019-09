Retraites : les points clés de la réforme

Nous savons, en partie, à quoi ressemblera notre future retraite. Édouard Philippe a détaillé certaines mesures, ce jeudi matin. Ce nouveau système ne s'appliquera entièrement qu'en 2040, et certains points restent encore à clarifier. Concrètement, que faut-il retenir des annonces du Premier ministre ? Éléments de réponses dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.