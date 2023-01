Retraites : les premiers éléments de la réforme

Combien d'années faudra-t-il travailler pour toucher sa retraite à temps plein ? On en sait plus. Le gouvernement a été clair. Ce sera 43 ans de cotisation maximum. Pour certains, c'est trop. Pour d'autres, ce n'est pas assez. Deuxième information : les petites pensions seront augmentées. Avec une retraite minimum de 1200 euros, seuls les futurs retraités seront concernés et non les actuels."Il faudrait que ça concerne même ceux qui sont à la retraite maintenant", s'est confié une dame. Quel âge de départ sera finalement retenu ? On avait évoqué 65 ans, mais finalement, la première ministre temporise. En effet, Élisabeth Borne a affirmé : "ce n'est pas un totem, je le redis". La reforme est discutée actuellement avec les partenaires sociaux. La prochaine étape serait la présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 23 janvier. Et les discussions à l'assemblée, au début du mois de février. TF1 | Reportage J. Corbillon, O. Cresta. M, F. Jolfre