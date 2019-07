Retraites : les principaux changements envisagés

Après dix-huit mois de concertation, le haut-commissaire chargé de la réforme des retraites a rendu son rapport avec ses recommandations. Le futur système des retraites devient universel. Les règles sont les mêmes pour tous les actifs, qu'il soit salarié du privé, fonctionnaire ou indépendant. Voyons ces principales recommandations. Qui en seront avantagés et qui seront lésés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.