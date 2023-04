Retraites : les syndicats conviés à Matignon

Leur dernière rencontre remonte au 03 janvier 2023, il y a près de trois mois. Après dix journées de mobilisation, Élisabeth Borne rouvre la porte et invite l'intersyndical la semaine prochaine avec trois dates au choix. Laurent Berger, le patron de la CFDT, reste méfiant. L'ensemble des organisations devraient faire le déplacement avec des interrogations, côté FO qui attend l'accord de ses adhérents et la CGT qui choisit en ce moment le successeur de Philippe Martinez. Le gouvernement tente de rassurer les partenaires sociaux. On se demande ce qu'il faut attendre de cette réunion calée juste avant la nouvelle mobilisation nationale le 6 avril 2023. L'exécutif espère calmer le jeu. Au Sénat, la majorité prévient : "Pas de marche arrière". À l'Assemblée, la France Insoumise ne se fait pas d'illusions et accuse Élisabeth Borne d'hypocrite. Dans tous les camps, le regard se tourne désormais vers les neuf sages du Conseil constitutionnel. Ils rendront leur avis sur le texte, le 14 avril 2023. TF1 | Reportage S. Bougriou, N. Ali Saïd, A. Tranchant