Retraites : l'inquiétude de ceux qui partent en septembre

À Port-des-Barques en Charente-Maritime, Rémi Salin, 59 ans, est sûr de lui. Il devait partir à la retraite le 1er septembre. Mais avec la réforme, il a quand même un doute. Alors, régulièrement, il tente d'appeler sa caisse de retraite, en vain. Il consulte aussi différents simulateurs en ligne qui affichent souvent le même message. Cet ancien menuisier et chef d'entreprise a validé tous ses trimestres. La réforme ne devrait pas l'empêcher de partir à 60 ans grâce au dispositif "carrières longues". Et pourtant, "Je me sens très mal, parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Et il y a tellement longtemps que j'attends cette retraite. Là, c'est vraiment un coup de couteau", déplore-t-il. Comme lui, de nombreux Français prêts à prendre leur retraite se posent beaucoup de questions. Et le rôle des conseillers retraites est d'essayer de trouver les réponses adéquates. Ce jour-là, au bout du fil, un homme né en 1961, première génération concernée par la réforme, appelle. Pour lui comme pour tous ceux qui sont nés après le 1er septembre 1961, la règle est claire. Un trimestre supplémentaire sera demandé chaque année, jusqu'à atteindre 64 ans en 2030.Carrières longues, pénibilité ou encore surcote pour les mères de famille, il y a la théorie et les nombreuses exceptions qui compliquent le travail des experts retraites. "Presque 40 % de nos compatriotes pourront partir avant l'âge légal. Dans certains cas, on peut répondre tout de suite puisque les indications dans la loi sont suffisantes. Dans d'autres cas, on est obligé d'attendre les décrets d'application", explique Valérie Batigne, dirigeante - Sapiendo. Une fois ces décrets publiés, les simulateurs pourraient être mis à jour. De quoi permettre aux futurs retraités d'y voir enfin plus clair. TF1 | Reportage P. Corrieu, L. Cloix, A. Hanout