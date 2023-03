Retraites : l'interview de Jean-Luc Mélenchon

Les manifestants contre la réforme des retraites étaient très nombreux ce jeudi. Pour la première fois, depuis les premières grandes manifestations de la mi-janvier, il y a eu des violences et des incidents. Des débordements critiqués par l'ancien chef de file de LFI. "Je ne suis pas d'accord avec ces formes d'actions, parce qu'elles invisibilisent ce que nous faisons", affirme-t-il. Jean-Luc Mélenchon a appelé par la même occasion à "multiplier les actions, les blocages". "On ne peut pas vivre dans un État de droit conditionnel. En France, on sent qu'il y a une dérive autoritaire... Beaucoup de gens disent que cela commence à aller trop loin maintenant", prévient-il. "S'il y a une grève généralisée dans le pays, je ne m'en plaindrais pas, mais notre intérêt à tous est de sortir par une issue positive", ajoute l'ancien leader de LFI. TF1 | G. Bouleau