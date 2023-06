Retraites : malgré la réforme, le système en déficit en 2030

Trois cent quatorze pages, des dizaines de graphiques, de courbes et de chiffres, et une conclusion : malgré la réforme, le système de retraite sera déficitaire en 2030. Il atteindra environ 6 milliards d'euros. La promesse du gouvernement d'être à l'équilibre cette année-là ne sera donc pas tenue. D'après le tout nouveau rapport du Conseil d'orientation des retraites, les comptes seront dans le rouge au moins jusqu'en 2045. "Ce n'est absolument pas un échec. Si nous n'avions pas fait cette réforme, la situation aurait été encore plus dégradée", estime Fadila Khattabi, présidente de la commission des Affaires sociales, députée Renaissance de la Côte-d'Or. Selon les calculs du rapport, le déficit aurait été environ deux fois plus important sans la réforme. On apprend aussi qu'elle bénéficiera aux plus modestes, leurs pensions devraient augmenter entre 5% et 12%. Malgré cela, le RN et La France Insoumise promettent toujours de l'abroger en cas d'élection en 2027. TF1 | Reportage N. Gandillot, N. El Hammouchi, M. Desmoulins