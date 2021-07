Retraites, plan relance, garantie jeune : le détail des annonces hors-covid de l'allocution d’Emmanuel Macron

C'est l'une des réformes les plus emblématiques de son quinquennat. Suspendu le printemps dernier, au moment du confinement et après des mois de contestation sociale, la réforme des retraites est à nouveau évoquée par le président de la République. Dès la rentrée, il souhaite que le Premier ministre reçoive les partenaires sociaux. Et ces derniers annoncent déjà ce lundi soir deux lignes rouges à ne pas franchir, la retraite à point et le départ à la retraite à 64 ans. En outre, deux mots ont été prononcés par le président, le travail et le mérite. Le chef de l'État a confirmé la mise en œuvre de la réforme de l'assurance-chômage, dès le 1er octobre 2021. Pour la jeunesse, l'autre grand thème de son discours, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un revenu d'engagement pour les jeunes sans emploi. Le montant de cette aide financière est inconnu pour l'instant. Mais elle sera la bienvenue d'après les missions locales qui s'occupent de ces jeunes précaires de plus en plus nombreux. La réforme sur la dépendance est l'autre chantier que le président ne veut pas abandonner. Elle sera lancée dès cet automne 2021 avec un accompagnement pour que les personnes âgées puissent rester chez elles le plus longtemps possible. Emmanuel Macron a également annoncé des investissements pour "bâtir la France de 2030", avec notamment la relocalisation d'usines dans des secteurs stratégiques comme la santé, le numérique ou l'industrie verte.