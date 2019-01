Retraités : le pouvoir d'achat au cœur des revendications

Ils se sentent délaissés et depuis plusieurs mois, ils dénoncent la baisse de leur pouvoir d'achat. Plusieurs milliers de retraités ont défilé ce jeudi 31 janvier 2019 à Paris et dans d'autres grandes villes du pays. C'était leur sixième manifestation depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La plupart d’entre eux sont notamment préoccupés par l'augmentation du coût de la vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.