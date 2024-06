Retraites, pouvoir d'achat, énergie : la surenchère des promesses

Quand les candidats dégainent le carnet de chèques, des experts sortent pour nous la calculette. Commençons par cette promesse de Gabriel Attal ce samedi 15 juin. Moins 15 % sur la facture d'électricité dès l'hiver prochain, combien cela coûte ? Autre proposition, pour acheter un bien immobilier inférieur à 250.000 euros pour les primo-accédants, il n'y a pas de frais de notaire. Le coût de cette mesure est de deux milliards d'euros. Enfin, il veut une complémentaire santé publique pour les Français qui n'en ont pas à un euro par jour, censée s'autofinancer. Côté nouveau Front populaire, parmi les mesures phares, un blocage des prix des biens de première nécessité, de l'alimentation et de l'énergie. Rétablir l'ISF, plus taxer les héritages, superprofits, voilà comment la gauche dit financer cette mesure ainsi qu'une garantie d'autonomie pour les jeunes pour compléter leur revenu et l'abrogation de la réforme des retraites. Et combien coûte le retour à 60 ans promis par le RN pour ceux qui ont 40 annuités ? Pour le RN, pas de blocage des prix, mais une baisse de la TVA sur l'énergie. Selon le RN, cette mesure prioritaire serait financée par la suppression de niches fiscales. Mais comme les autres blocs politiques, le RN n'a pas encore chiffré son programme. TF1 | Reportage E. Lefebvre, P. Gallaccio, M. Derre