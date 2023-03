Retraites : que va devenir la réforme ?

Depuis le lundi 20 mars, la réforme des retraites est adoptée par le Parlement. Mais il reste encore plusieurs étapes avant son entrée en vigueur. Et donc, beaucoup de questions se posent. Voici celle qui revient le plus souvent : la réforme peut-elle encore être modifiée ? Non, la loi ne peut pas être réécrite. Mais elle doit encore être validée par le Conseil constitutionnel. Il a été saisi à la fois par le gouvernement, par la Nupes et par le Rassemblement national. Les Sages peuvent valider entièrement le texte. Ils peuvent aussi le censurer. En intégralité, la réforme est alors abandonnée ou en partie seulement. Dans ce cas, seules les mesures visées sont retirées du texte. Le président peut-il ne pas appliquer la loi ? Juridiquement, rien n’empêche Emmanuel Macron de reculer, même si la loi est validée par le Conseil constitutionnel. “Le président de la République doit promulguer la loi, selon l’article dix de la Constitution. Mais il peut aussi décider de retirer la loi s’il considère que ce ne sont pas les bonnes circonstances.“ selon Mélody Mock-Gruet, docteure en droit public. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Zajdela, M. Debut, B. Agirbas