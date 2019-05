Retraités : ils sauvent des entreprises en difficulté

On le dit souvent, c'est avec l'âge longtemps après le baccalauréat qu'on acquiert la sagesse. Près de Blois, un groupe de retraité illustre bien cet adage. Depuis quelques années, ils viennent bénévolement en aide à des chefs d'entreprise en difficulté pour conserver le tissu économique d'une région où l'emploi dépend des PME. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.