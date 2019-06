Retraites, travailler plus longtemps ?

Le Premier ministre a prononcé son second discours de politique générale devant l’Assemblée nationale ce mercredi 12 juin 2019. Plusieurs annonces ont été faites, dont une au sujet des retraites. Édouard Philippe a confirmé que l'âge de départ légal est maintenu à 62 ans, mais il a également évoqué un nouveau concept : "l'âge d'équilibre", pour inciter les Français à travailler plus longtemps. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.