Retraites : un coup de pouce pour les mères de famille ?

Grâce à ces deux enfants, Carine devrait atteindre tous ses trimestres avant ses 64 ans. Mais avec la réforme des retraites, elle devra tout de même continuer de travailler pour atteindre l'âge légal. "Je trouve que c'est un retour en arrière, que c'est déplaisant par rapport aux femmes, que ce n'est pas juste", s'exprime-t-elle. C'est pour les personnes lésées, comme elle, que les sénateurs de droite proposent de revaloriser certaines pensions. En l'état, seront concernées toutes les mères de famille, dès le premier enfant, qui ont une carrière complète avant 64 ans, grâce aux trimestres offerts pour la maternité. Dans ce cas, les trimestres cotisés entre 63 et 64 ans donneront droit à une augmentation de retraite allant jusqu'à 5%, soit en moyenne 64 euros par mois. "On est à la maison, on a élevé nos enfants, mais on a une reconnaissance sur nos trimestres de retraites. Je pense que c'est une bonne chose", réagit une mère de famille. "64 euros, c'est rien", selon une autre. Au total, près de 130 000 femmes pourraient bénéficier de cette mesure chaque année, avec un coût estimé entre 200 millions et 300 millions d'euros, selon les sénateurs. Le dispositif a déjà reçu le soutien du gouvernement, mais il ne sera pas voté par les parlementaires avant la journée de mobilisation du 7 mars. TF1 | Reportage M. Desmoulins, N. El Hammouchi, L. Attal