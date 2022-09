Retraites : un coup de pouce qui tombe bien

Ils n'avaient eu le droit qu'à 1% de hausse de leur pension complémentaire en 2021. Cette fois, les retraités du secteur privé vont percevoir beaucoup plus. Une hausse qui pourrait être 5% de plus. Alors, que représente ce coup de pouce ? Pour Bernard, âgé de 67 ans, sa complémentaire fait près de la moitié de sa retraite, 1 000 euros par mois, son bonus serait donc de 50 euros. Après la revalorisation de 4% des pensions de base en juillet dernier, c'est une deuxième bonne nouvelle pour Martine. Mais cette fois, le gain est plus modeste. A 70 ans, elle touche 2 000 euros par mois, donc 450 euros pour sa complémentaire. Elle percevrait donc 22,50 euros de plus. D'autres retraités sont beaucoup moins optimistes. Roger, 72 ans, touche 589 euros de complémentaire. Ce sera donc 30% de plus, mais il s'attendait à bien mieux. Certaines catégories de retraités sont exclues de cette augmentation, comme les travailleurs indépendants. La hausse des complémentaires devrait coûter à l'AGIRC-ARRCO, un peu plus de quatre milliards d'euros par an. TF1 | Reportage V. Dépret, P. Ninine, P. Rousset