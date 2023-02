Retraites : un geste pour les carrières longues ?

Le gouvernement fait un geste sur les carrières longues. Si vous avez commencé à travailler à 17 ans, vous pourrez partir à la retraite dès 60 ans à condition d'avoir cotisé 43 années. "Bah non, plus tôt on commence, plus tôt on s'arrête. C'est logique", réagit un commerçant. Mais ce n'est forcément pas le cas. Si vous avez commencé à travailler à 16 ans, vous pourrez aussi partir à 60 ans, à condition d'avoir cotisé 44 années. Cette différence de traitement parmi ceux qui ont commencé à travailler tôt est dénoncée, à droite, par certains comme une injustice. "Dès lors que nous sommes dans un dispositif de carrière longue, il faut faire en sorte que personne ne fasse plus de 43 annuités. Quand on a commencé tôt, on a généralement les métiers les plus pénibles", explique le député (LR) du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. La majorité se défend en rappelant que toutes les personnes qui ont à travailler avant 21 ans, auront droit à un départ anticipé. "Peut-être qu'on cotise, pour certains et pas tous, un peu plus longtemps mais on part bien plus tôt", déclare le député (Renaissance) de l'Oise, Éric Woerth. Le gouvernement tient à l'équilibre financier de la réforme. Les départs anticipés liés aux carrières longues coûtent déjà 700 millions d'euros. Aujourd'hui, 20% des départs à la retraite se font dans ces conditions. TF1 | Reportage S. Bougriou, A. Tassin, R. Marcelin