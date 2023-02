Retraites : un geste pour les carrières longues

Tom Riffault Gaillon a commencé son emploi en alternance il y a quelques mois, à 20 ans à peine. Sans le savoir, il est rentré dans une carrière longue. Il devrait donc faire partie de ceux qui n'attendront pas 64 ans pour leur retraite. Il pourra partir dès 63 ans, à condition d'avoir cotisé durant 43 années. Sont considérées comme carrières longues les personnes qui ont commencé à travailler très jeunes, à partir de 14 ans et avant 21 ans. Ce sont ces travailleurs qui ont le droit à un départ anticipé. Les conditions varient en fonction de l'âge en début de carrière. En commençant entre 18 et 20 ans, comme Gilles Attaf, la retraite sera accessible à partir de 62 ans, à condition d'avoir cotisé 43 années. Un avantage dont ce dirigeant d'entreprise ne compte pas profiter. Troisième exemple, Michel Duteuil, menuisier, qui a commencé à travailler avant ses 18 ans. Pour lui, en théorie, tout va bien. Il pourra prendre sa retraite à partir de 60 ans. Mais il faudra travailler plus que les autres, soit 44 années de cotisation. Dernier cas plus rare, les Français ayant commencé à travailler avant leurs 16 ans pourront prétendre à la retraite à 58 ans. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Cazabonne, N. Hesse