Retraites : un mercredi sous haute tension

Ce mardi 4 avril, communistes et élus du groupe Liot, ont marché jusqu’à l’Élysée pour porter un message au président. Ils sont reçus par le directeur de cabinet d’Emmanuel Macron. André Chassaigne, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, dit avoir déjà prévenu le chef de l'État sur le fait que retirer le projet de loi et le soumettre à un référendum ne sera pas une capitulation. Sur Twitter, la Première ministre vend une volonté commune d’apaisement. Quant à la secrétaire nationale d’Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, elle se questionne sur le devenir de ce dialogue une fois sorti. Discussion réelle ou dialogue de sourds ? La réponse est attendue ce mercredi 5 avril à dix heures, autour de la table avec Élisabeth Borne et l’ensemble des huit syndicats qui ont prévu de dire une nouvelle fois non aux 64 ans à l’unisson. "Si certains pensaient que l’union syndicale allait s’effriter ce mercredi, ça ne sera pas le cas. ”Explique un représentant syndical. Le côté exécutif redoute le contraire. Ce rendez-vous avec la Première ministre sera crucial tout comme la onzième journée de mobilisation le jeudi 6 avril, mais surtout la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, attendue le 14 avril. TF1 | Reportage A. Tassin, M. Guénégan, L. Attal