Retraites : une réforme à renégocier ?

Le 5 mars 2020, la réforme des retraites était adoptée à l'Assemblée nationale. Théoriquement, elle mettait fin aux différents régimes spéciaux, en instaurant un système universel. La conférence de financement devait trouver une solution pour équilibrer ledit système. Cependant, rien n'a été tranché à cause de la crise sanitaire. Alors, comment poursuivre la réforme ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.