Retraites : une réforme équilibrée ?

Age de départ repoussé de deux ans, allongement de la durée de cotisation. Avec ces mesures, notre système de retraite est-il sauvé ? À court terme, oui, en 2030, le déficit prévu devrait être de 13.5 milliards d'euros. Avec la réforme, le gouvernement compte dégager 17.7 milliards d'euros. Le système passe dans le vert. Mais il faut retrancher cette somme, le coût de nouveaux dispositifs pour les carrières longues ou les coups de pouce aux petites pensions, nous serons donc plutôt à l'équilibre. Mais qu'en sera-t-il après 2030 ? Tout le monde devra-t-il travailler jusqu'à 64 ans ? Non, d'après le calcul du gouvernement, sur 10 Français, quatre pourront partir avant. Pour moitié, ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, ils pourront partir entre 58 et 62 ans. Les autres sont les salariés exerçant des métiers pénibles ou en invalidité, l'âge de départ reste à 62 ans. Enfin, qui devra fournir le plus d'efforts ? Si vous avez commencé le travail à 20 ans, à quelques mois près, vous ne bénéficiez pas d'un dispositif carrière longue, votre âge de départ est donc 64 ans soit 44 années de cotisations. Et puis si vous êtes nés en 1965 ou 1966, vous tombez au moment où le rythme de la réforme s'accélère, vous devrez cotiser non pas un ou deux, mais trois trimestres supplémentaires. Rappelons-le, si vous êtes nées avant le 1er septembre 1961, vous n'êtes pas concerné par la réforme, aucun trimestre supplémentaire ne vous sera demandé. TF1 | Reportage V. Dépret, F. Maillard