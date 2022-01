Retraits d'argent : des frais de plus en plus élevés

Dans cette commune, pour retirer des espèces, pas d'autres choix que cet unique distributeur. mais retirer dans une autre banque que la vôtre est un geste qui va coûter plus cher cette année. Si vous le faites quatre fois par mois, cela vous coûtera en moyenne, non plus 8,60 euros par an, mais douze euros par an. C'est 39% de plus que l'année dernière. Une mauvaise nouvelle pour certains. Comment expliquer la hausse de ces frais bancaires ? Pour ce comparateur de banques, les établissements ont perdu de l'argent en baissant leurs taux d'intérêts et cherchent à en récupérer quelque part comme sur les retraits de liquide hors de leurs agences. Pour les consommateurs, il est de plus en plus difficile d'échapper à ces hausses de tarif, car le nombre de distributeurs ne cesse de baisser. En cinq ans, sept mille points de retrait ont été supprimés. T F1 | Reportage L. Deschateaux, B. Guénais