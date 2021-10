Retraits d’argent : vers des distributeurs partagés ?

À Villeneuve-sur-Yonne, il existe six banques, avec chacun son distributeur de billets. Alors, que diriez-vous si ces banques mettaient un point unique de retrait ? Concrètement, BNP Paribas, Crédit Mutuel et Société Générale envisagent de mutualiser leur guichet automatique. Si vous êtes leur client, vous pourriez donc, sans aucuns frais, retirer de l'argent, déposer des chèques ou encore consulter vos comptes. Des services aujourd'hui payants si l'automate n'appartient pas à votre banque. L'objectif pour les sociétés bancaires et de réduire leurs coûts de fonctionnement. Selon Maxime Chipoy, président de Moneyvox, un distributeur coûte à l'achat environ 35 000 euros. L'entretien coûte entre 10 000 à 15 000 euros par an pour chaque distributeur. Il y a donc une facture assez salée. Avec ce nouveau système, les banques sont gagnantes. Mais peut-être aussi certains habitants loin des grandes villes. À Dixmont dans l'Yonne par exemple, l'agence bancaire du salon de coiffure est à 14 km. Mais si demain, elle mutualise ses services avec une banque plus proche, Cindy, la gérante gagnera du temps. Si ce gigantesque projet de mutualisation voit le jour, il sera déployé progressivement entre 2023 et 2026.