Comment retrouver la maîtrise de notre cerveau ?

Vous ne pouvez pas attendre le bus sans vérifier vos messages, vous dînez avec votre fiancé(e) mais que vous n'avez d'yeux que pour votre smartphone... C'est reportage est donc pour vous. L'usage parfois compulsif de ces appareils, inconnus il y a vingt ans, a réduit considérablement nos capacités d'attention. Microsoft a en effet mené une étude sur la boulimie numérique. Celle-ci a révélé que la durée moyenne de notre concentration sur une tâche était de douze secondes en 2000 et en 2015, elle était tombée à huit secondes seulement.