Retrouver les "patients zéro" du coronavirus, un véritable travail d’enquêteurs

Chaque fois qu'une personne est testée positive au Covid-19, une course contre la montre est lancée. Il faut identifier la source et déterminer qui les malades ont pu croiser depuis leur contamination. Un travail d'enquête mené par les agences de santé. Nos journalistes ont pu suivre une équipe en région parisienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.