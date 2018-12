Réunion à l'Élysée : comment sortir de la crise politique ?

Une réunion se tient ce lundi autour du président de la République, du Premier ministre et de quelques ministres, à l'Élysée. Selon les explications, Emmanuel Macron aurait considéré qu'il était prioritaire de se concentrer sur les réponses à donner à la crise des "gilets jaunes". Quand et comment le chef de l'État s'exprimera-t-il ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.