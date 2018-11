La Réunion : Annick Girardin face aux "gilets jaunes"

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, s'est rendue sur l'île de La Réunion pour écouter les revendications des "gilets jaunes". Sous les huées des manifestants qui scandent leur colère, elle a tenu malgré tout à aller au contact des manifestants. Elle a également annoncé plusieurs mesures dans le domaine du social et de la pauvreté. La situation reste toutefois tendue sur l'île. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.