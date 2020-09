Réunions de famille : que peut-on faire chez soi ?

Alors que la circulation du virus s'accélère presque partout dans le pays, les règles concernant les rassemblements privés sont floues. Même si Emmanuel Macron a appelé ce mardi les Français à respecter la loi, vous vous demandez sans doute de nombreuses questions. Alors, quelle règle s'applique dans la sphère privée ? Est-il raisonnable d'organiser un barbecue ou d'assister à un mariage ? Et surtout, que dit la loi ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.