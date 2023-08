Réutilisation des eaux usées : ce qui change

Le nettoyage de rue, à Saint-Raphaël, se fait encore à l'eau potable. Cinq millions de litres par an sont utilisés, soit l'équivalent d'une piscine olympique. Un gâchis pour l'élue que nous avons rencontrée. "Dans le caisson qu'il y a là, il y a 1 000 L d'eau potable", nous montre Sylvie Blanc, adjointe au maire déléguée à l'écologie intelligente. Malgré les demandes, la commune n'a jamais obtenu l'autorisation d'utiliser des eaux usées traitées. Désormais, le décret va faire sauter les obstacles administratifs. "Pour nous c'est très important. Ça permet de ne pas puiser dans les ressources en eau, qui est déjà sous tension, et de ne pas rejeter à la mer les eaux usées", explique l'élue. L'agglomération est prête. Elle a investi plus de 400 000 euros dans des installations, notamment pour adapter une station d'épuration à dix kilomètres de là. L'eau en provenance des toilettes et de douches traverse une première phase de filtrage, puis de traitement biologique. Une partie est ensuite rejetée à la mer, dans les zones de littoral, une autre est désormais traitée aux UV et au chlore pour enlever virus et bactéries. TF1 | Reportage L. Adda, A. Flieller, D. Laborde