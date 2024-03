Réveil du volcan islandais : d'impressionnants torrents de lave

La terre islandaise rugit à nouveau depuis 24 heures. Samedi soir, un peu après 20 heures, le sol s'est déchiré sur presque 3 km de long. Ce spectacle dantesque a été saisi depuis un avion de surveillance qui volait précisément à ce moment-là. Des fontaines de lave ont jailli à plus de 200 mètres de hauteur. C'est la quatrième , mais surtout la plus grosse éruption depuis décembre dans cette péninsule de Reykjanes. Une nouvelle faille s'est ouverte au nord-est du village de Grindavik. Ce hameau est pour l'instant épargné, et sans doute grâce aux digues figurées en jaune sur une carte, comme le montre la vidéo en tête de cet article. "Il semble que les barrières qui ont été construites autour de la ville détournent la lave. La majeure partie part à l'Est et vers la mer. Donc, manifestement, ces digues font leur travail pour lequel elles ont été conçues", précise Halldor Geirsson, professeur à l'Institut des sciences de la terre à l'Université d'Islande. Bâties il y a six mois, les ouvriers y travaillent encore samedi soir avec de la lave solidifiée, et c'est là tout le secret. "Comme c'est déjà de la lave, un matériau qui résiste bien aux hautes températures, c'est 1.100 - 1.200 °C. Les coulées qui arrivent sur ces barrières en général sont déjà un peu refroidies, aux alentours de 800, 700 °C. Et donc, il n'y a aucun risque que ces barrières de coulée de lave ancienne ne fondent", explique Patrick Allard, volcanologue et président de l'association internationale de volcanologie. Une autre de ces digues a été construite pour protéger la centrale de Svartsengi, car la lave est désormais à 200 mètres de ce fleuron de la géothermie qui alimente 30 000 personnes en électricité et en eau. TF1 | Reportage S. Pinatel