Réveillon : avez-vous changé vos plans ?

Plus que deux jours avant la soirée du Nouvel an avec peut-être un invité indésirable : le variant Omicron. Pas le choix, vous vous êtes tous s'adapter : “On va le fêter à la maison en famille que tous les 4. Avec le Covid, on préfère rester qu'en comité restreint”. “On a fait tout ce qu'il fallait pour Noël. On a eu tous les enfants les petits-enfants, donc maintenant, on va être tranquille”. Soirée intime pour les uns, mais pas question de renoncer aux amis pour les autres même si cette année, vous serez moins nombreux que d'habitude. “On était une quinzaine de prévus, maintenant, on va être 6”. Dans cette boutique de déguisement à Toulouse, c'est une soirée disco à la maison que l'on prépare. “On a besoin de se retrouver, faire la fête et d’oublier l’Omicron”. Rassurez-vous, la fête à la maison est autorisée. Par contre, les discothèques seront totalement fermées pour la Saint Silvestre. Pourra-t-on fêter le Nouvel an dans la rue ? C'est la grande inconnue. Il n'y aura pas de couvre-feu, mais chaque préfet pourra interdire les rassemblements aux festivités. À Paris, l'emblématique feu d'artifice des Champs-Elysées est annulé. Dans le Var et le Haut-Rhin, la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite. Les bars et restaurants devront fermer plus tôt que prévu. Dans les Yvelines, pas de restrictions pour l'instant. Ce restaurant va maintenir son dîner du Nouvel an tout en respectant l'interdiction de faire une soirée dansante. “On va peut-être plus orienter la soirée sur une soirée karaoké. On avait prévu à la base un orchestre festif avec des danseurs. Malheureusement, ce ne sera pas possible”. Partout où vous vous êtes adapté, personne ne veut rater l'occasion de trinquer à une meilleure année 2022. TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Chaize, N. Clerc, B. Faure, S. Vignon, S. Caffin