Réveillon de Noël : les bons gestes à adopter pour ne pas se contaminer

Le réveillon de Noël, c'est demain jeudi. L'heure est aux dernières questions pratiques. "Mes enfants et mes petits-enfants se sont fait tester il y a deux jours. Est-ce que je pourrais les embrasser à Noël ?", s'inquiète une grand-mère. "Il faut éviter parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les ainés et ou les gens qui ont des comorbidités sont les plus fragiles. Ce qu'on peut imaginer, c'est que chacun porte un masque, et qu'on fasse ce que font les Américains, le fameux "hug", on les enlace. Là, on sait que le risque est quand même extrêmement mineur", souligne Dr Benjamin Davido, infectiologue - Hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP) Garches (Hauts-de-Seine). Pour le soir du 24 décembre, doit-on désigner une seule personne pour faire le service à table ? Pour certains médecins, il va surement falloir prendre ces nouvelles habitudes. Il revient à cet individu désigné de manipuler les couverts et les plats. Ce qui pourrait limiter l'attroupement dans la cuisine ou dans les couloirs.... Dès l'apéritif, il faudra bannir les bols où chacun plonge sa main. Cette année, mieux vaut privilégier les portions individuelles. En n'étant que six à table au jour de Noël, doit-on porter un masque ? "Ce qui est important, c'est lorsqu'on va retirer le masque à table pour manger et de le remettre à la fin du repas, et avant le repas puisqu'on va parler, faire des postillons, il faut surtout bien aérer la pièce. Parce qu'on sait que lorsqu'une pièce est aérée, on va diminuer drastiquement le risque de contamination", précise Dr Benjamin Davido. Enfin, le Père Noël peut passer chez tout le monde le soir de Noël, s'il respecte bien tous les gestes barrières.