Réveillon : les bons plans de dernière minute

Le réveillon du 31 décembre arrive à grands pas. Il y a ceux qui rêvent d'une belle table de restaurant, d'un spectacle inoubliable ou d'une soirée légendaire, et qui s'y prennent aux derniers moments, mais pas de panique. Pour un réveillon original, penser au cirque autour de chez vous. Dans un cirque à Toulouse, par exemple, il reste des tickets à partir de 25 euros. Un endroit idéal pour une soirée qui sort de l'ordinaire, à vivre en famille. Un réveillon dans un parc aquatique à Paris est également insolite. Il y reste des places comme dans beaucoup d'autres soirées dansantes dans le pays. Pour certains, rien ne remplace un dîner aux chandelles. Tant mieux, car un restaurant a ouvert tout récemment dans Paris 10e. Pour se faire connaître, il proposera ce samedi un menu à six plats à 70 euros. Il s'agit tout de même d'un défi quand les produits sont d'exception. Et enfin si on souhaite prendre la poudre d'escampette, il n'est pas trop tard. Ces jours de dernière minute, des billets de train à petit prix sont en promotion. Cette après-midi encore des trajets Paris-Nantes, Paris-Lyon ou Dijon-Paris à seulement 30 euros sont faciles à trouver. TF1 | Reportage D. Sitbon, T. Copleux, N. Gandillot