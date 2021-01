Réveillon : les forces de l'ordre multiplient les contrôles

En cette soirée du réveillon du Nouvel An, de nombreux contrôles sont prévus. Sur les Champs-Élysées, les amendes ont commencé à tomber. Il y en avait quelques-unes en cours lors de notre passage. L'ambiance y est très étrange. Ils sont illuminés, mais ils sont à l'arrêt, avec des contrôles policiers partout dans les deux sens, montée et descente, de la place de la Concorde jusqu'à l'Arc de triomphe. Le mot d'ordre est "zéro tolérancé" en 31 décembre. Aucune mesure d'indulgence ne serait appliquée si les automobilistes et les éventuels passants ou les livreurs à vélo n'ont pas leur attestation bien remplie. Les 100 000 policiers et gendarmes mobilisés partout sur le territoire ont le même mot d'ordre ce soir. L'objectif est que le couvre-feu soit particulièrement bien respecté.