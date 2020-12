Réveillon mode d'emploi : ce qui est autorisé, ce qui est interdit

Puisque la règle cette année c'est petit comité, certains ont carrément décidé de passer un réveillon aux airs de Saint-Valentin. Ils vont préparer un bon repas à deux et profiter du moment ensemble. En couple, en famille ou entre amis, le gouvernement recommande six personnes sans compter les enfants. Tom, 19 ans, respecte la règle et s'est organisé. Trois invités dormiront dans le salon, trois dans la chambre. Il respecte ainsi l'interdiction de circuler entre 20 heures et 6 heures sous peine d'amende pour non-respect du couvre-feu. Des mesures difficiles à accepter notamment pour les jeunes. "On sera une vingtaine. Mais c'est vrai que c'est un peu dur de respecter la règle du gouvernement pour un 31 décembre. C'est quand même un jour particulier dans l'année, donc c'est un gros sacrifice qu'on n'est pas forcément capable de faire", fait part une adolescente. Ces fêtes sont déconseillées, mais ne seront pas sanctionnées. Au contraire, les soirées géantes, payantes, organisées par des professionnels, elles sont interdites. Un DJ qui a souhaité garder l'anonymat en organise une demain soir avec plus de 200 personnes. "On ne va pas se mentir, il y a des risques de contaminations mais bon... C'est notre jeunesse qu'on vole, c'est notre métier, c'est notre gagne-pain", explique-t-il.