Réveillon : pas de couvre-feu pour le Nouvel An

Le passage à l'an 2022 ne se fera pas sous couvre-feu. Une petite victoire pour les plus motivés qui revoient déjà leur programme. "C'est mieux pour trainer un peu plus et pour rentrer surtout", affirme un Parisien. "C'est plutôt une bonne chose. Ça permet de revivre un petit peu et profiter un peu des amis qu'on n’aurait pas forcément vus tout au long de l'année", dit un autre. Une très bonne nouvelle également pour Régis Fève, chef du restaurant "Le Mesturet" à Paris (2e). Les frigos sont pleins, les trois quarts de ses tables déjà réservées, tout est prêt pour le Réveillon. Il sait désormais que les clients seront au rendez-vous. "On est soulagé parce que sinon le 31, je ne vois pas comment on aurait pu faire avec un couvre-feu. C'est la soirée la plus importante de l'année. En chiffre d'affaires, c'est le plus gros jour", affirme-t-il. Malgré l'absence de couvre-feu, vous êtes nombreux à ne pas vouloir faire de folie le soir du 31 dans un contexte de flambée de l'épidémie. D'autant que les restrictions déjà annoncées pour le soir du Nouvel An tiennent toujours. Aucune ville ne pourra tirer son traditionnel feu d'artifice et de nombreux préfets ont déjà pris des arrêtés interdisant la vente d'alcool à emporter et sa consommation sur la voie publique. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Lacroix-Nahmias