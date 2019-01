Réveillon : ils se retrouvent bloqués sur un manège pendant neuf heures

Huit Rennais ont passé la nuit du réveillon dehors comme des milliers de personnes. Ils s'étaient rendus dans une fête foraine. Suite à une défaillance technique, ils sont restés bloqués sur un manège pendant plus de neuf heures. Les pompiers ont dû s'y prendre à plusieurs reprises avant de parvenir à extraire chacune des victimes, en toute sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.