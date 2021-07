"Revenu d’engagement" pour les jeunes : quels critères d’attribution ?

Sans emploi ni formation depuis mai dernier, Abisha Valautham, fait partie des nouveaux bénéficiaires de la garantie jeune. Cette jeune femme de 20 ans recherche une alternance pour être admise en BTS à la rentrée. Pour l'instant, elle se retrouve sans revenu. Depuis lundi soir, elle peut bénéficier de la garantie jeune. En clair, tout au long de sa période de recherche d'emploi, elle sera aidée par une conseillère et touchera jusqu'à 497 euros d'allocation mensuelle. Pour bénéficier de cette aide, il faut avoir entre 16 et 25 ans révolus, jusqu'à 30 ans pour les personnes handicapées. Les revenus des bénéficiaires ne doivent pas dépasser 930 euros par mois. Enfin, ni les étudiants ni les jeunes qui ont déjà un emploi ne peuvent prétendre à cette allocation. Autre nouveauté : les revenus des parents ne rentrent plus dans les critères d'attribution de la garantie jeune. Par ailleurs, en contrepartie de cette allocation, les bénéficiaires s'engagent à suivre des formations, mais aussi des stages en entreprise. Près de 1,5 millions de jeunes pourraient être concernés par ce nouveau dispositif.