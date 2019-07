Révision ou réparation de voiture : combien ça coûte ?

Ce week-end du 13 juillet 2019, nombreux sont les personnes à partir en vacances. Les plus prudents ont prévu de faire la révision de leur voiture avant les grands départs. Mais combien coûte une révision ? Y a-t-il une différence importante entre celle de nos voitures et celle des véhicules étrangers ? Les détails avec notre journaliste Garance Pardigon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.