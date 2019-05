Révisions du Bac : les méthodes pour réussir

À un peu plus de trois semaines du coup d'envoi du baccalauréat, chaque candidat a sa propre démarche pour mémoriser et trouver la bonne technique de révision. Mais entre stages intensifs de dernière minute, cours particuliers à domicile, ou encore révisions entre amis, quelle est la méthode la plus efficace ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.