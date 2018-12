Revivez l’allocution d'Emmanuel Macron

Ce lundi 10 décembre 2018, Emmanuel Macron s'est exprimé pour annoncer des mesures afin de sortir de la crise des "gilets jaunes". Le chef d'État voulait surtout être entendu et compris par tous nos compatriotes. Son allocution a été enregistrée ce lundi en début de soirée dans le bureau du président de la République. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.