Revivez l'interview intégrale d'Emmanuel Macron

Huit mois après l'apparition du Covid-19 dans l'Hexagone, les Français sont inquiets, parfois déboussolés par des injonctions qui semblent contradictoires. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Avons-nous perdu le contrôle de l'épidémie ? Emmanuel Macron a repris la parole pour la 6e fois en sept mois, ce mercredi soir. À cette occasion, le chef de l'État a fait le point sur la situation et a annoncé en détail les nouvelles mesures restrictives mises en place pour enrayer la "deuxième vague" épidémique : télétravail, couvre-feu, aides exceptionnelles, recommandation des 6 personnes au maximum lors d'un rassemblement... Revoyez l'intégralité de l'interview dans la vidéo en tête de cet article.