Revivre à la cour du Roi Soleil

Tous les samedis pendant l'été, le château de Versailles propose des bals comme au temps du Rois Soleil. Costumes d'époque, musique baroque ou encore feu d'artifice tiré depuis les jardins à la Française, tout est orchestré de manière à transporter les convives au temps de Louis XIV et de ses fêtes galantes. Pour participer à ce voyage dans le temps, les invités doivent débourser 800 euros, le costume sur-mesure et le billet d'entrée dans les appartements du Roi Soleil inclus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.