Revoyez l'intégralité des vœux d'Emmanuel Macron pour le Nouvel An

Emmanuel Macron s'est exprimé ce jeudi soir pour les vœux du 31 décembre. Le chef de l'État est revenu sur les faits marquants de l'année 2020, notamment la crise sanitaire du coronavirus provoquant une crise économique et de multiples restrictions pour toute la population en ce réveillon même. "Cette année 2020 a été difficile. Elle nous a rappelé nos vulnérabilités. Elle a été encore plus injuste pour les plus fragiles. Mais ensemble, nous en sortons encore plus unis, et en ayant beaucoup appris", a-t-il déclaré entre autres.